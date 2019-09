Sport Kort: Gakpo weg bij Jong Oranje

Gakpo weg bij Jong Oranje

11.21 uur: Cody Gakpo heeft het trainingskamp van Jong Oranje moeten verlaten. De aanvaller van PSV is ziek. Bondscoach Erwin van de Looi heeft geen vervanger voor hem opgeroepen. Het afvallen van Gakpo, die drie interlands speelde voor Jong Oranje, wordt opgelost binnen de huidige selectie.

Jong Oranje speelt dinsdag tegen Jong Cyprus. Het is de eerste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. Het duel wordt gespeeld op De Vijverberg in Doetinchem, inmiddels de vaste thuisbasis van Jong Oranje.

Nino Schurter Ⓒ BSR Agency

Schurter slaat toe

11.15 uur: De Zwitser Nino Schurter heeft een week na het binnenhalen van de wereldtitel mountainbike zich ook verzekerd van de eindzege in de wereldbeker. Dat deed de Zwitser door in het Amerikaanse Snowshoe de zogenoemde korte race te winnen. Zondag volgt de reguliere wedstrijd.

Net als op het WK ontbrak zijn grootste concurrent Mathieu van der Poel, die zich deze weken op de weg richt en zaterdag aan de Tour of Britain begint met het oog op het weg-WK. Schurter hield de Fransen Titouan Carod en Jordan Sarrou achter zich. Schurter is in het klassement, waarin Van der Poel tweede staat, niet meer te achterhalen.

Bij de vrouwen won de Zweedse Jenny Rissveds. De olympische kampioene had een voorsprong van acht seconden op de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. Anne Terpstra werd vijfde, Anne Tauber negende.