Sport Kort: Honkballers moeten stoppen door duisternis

Honkbal: Nederland kan eerste EK-duel niet afmaken

20.41 uur: De Nederlandse honkballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Duitsland niet kunnen afmaken omdat het te donker werd om verder te gaan. Het duel met Groot-Brittannië was aanbeland in de gelijkmakende slagbeurt van de negende en laatste inning toen de scheidsrechter besloot de spelers van het veld te halen. Oranje stond op dat moment met 10-2 voor.

De wedstrijd in Solingen begon al ruim een uur later dan gepland vanwege de regen. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen kwam in de tweede inning op voorsprong.

Ademar Rifaela liep het eerste punt binnen en daarna nam het zogeheten koninkrijksteam steeds verder afstand van de Britten, die pas in de zevende inning bij een stand van 10-0 iets konden terugdoen. Kalian Sams zorgde voor drie punten, Curt Smith en Rifaela liepen er beiden twee binnen. Onduidelijk is nog wat met het restant van de wedstrijd gebeurt.

Oranje speelt zondag in Bonn tegen Tsjechië. De regerend kampioen van Europa zal bij de eerste vijf moeten eindigen om zich te plaatsen voor het olympisch kwalificatietoernooi, direct na het EK in Italië. Daar valt één ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te winnen.

Jamie Murray en Bethanie Mattek-Sands houden de beker omhoog. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Mattek-Sands en Murray winnen weer US Open

19.30 uur: Tennissers Bethanie Mattek-Sands en Jamie Murray hebben net als vorig jaar de titel in het gemengd dubbelspel op de US Open voor zich opgeëist. De Amerikaanse en de Schot waren in de finale met duidelijke cijfers te sterk voor de Taiwanese Chan Hao-ching en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland. Het werd 6-2 6-3.

Chan en Venus waren als eerste geplaatst, Mattek-Sands en Murray waren ongeplaatst.

Voor Murray, de broer van Andy, is het al zijn derde titel op een rij in het gemengd dubbelspel op de US Open. In 2017 zegevierde hij samen met Martina Hingis.

Handboogschieten: Van den Berg pakt brons

19.12 uur: Handboogschutter Sjef van den Berg heeft bij de wereldbekerfinale in Moskou brons gepakt op het olympische onderdeel recurve. De 24-jarige Brabander moest het in de halve finales afleggen tegen wereldkampioen Brady Ellison (2-6). Van den Berg, die in de kwartfinales landgenoot Steve Wijler had geklopt (6-2), pakte vervolgens wel op overtuigende wijze het brons door Kim Woo-jin uit Zuid-Korea met 7-1 te verslaan.

De Brabantse handboogschutter pakte in juni met Gabriela Bayardo zilver in de gemengde teamwedstrijd op de WK in Den Bosch. Met de recurveploeg wist Van den Berg weliswaar een ticket voor Tokio 2020 te bemachtigen, maar de mannen grepen wel naast een medaille. In de strijd om brons moesten Van den Berg, Wijler en Rick van der Ven het afleggen tegen Zuid-Korea.

Het goud bij de wereldbekerfinale in Moskou ging naar Ellison, die in Den Bosch ook al de wereldtitel had gepakt. De Amerikaan hield Van den Berg bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro van het brons af.

Mike Schloesser zegevierde vrijdag in de Russische hoofdstad op het niet-olympische onderdeel compound. De Limburger was in Moskou als eerste geplaatst.

Badminton: Caljouw haalt finale in Charkov

18.57 uur: Badmintonner Mark Caljouw heeft de finale bereikt van het internationale toernooi in Charkov. De Nederlands kampioen, als eerste geplaatst in Oekraïne, rekende in de halve finales af met de geboren Vietnamees Nhat Nguyen, die nu onder Ierse vlag speelt. Caljouw verloor de eerste game met 21-17, maar sloeg daarna op overtuigende wijze toe: 21-16 21-5.

De Nederlander neemt het zondag in de finale op tegen Ade Resky Dwicahyo uit Azerbeidzjan. Hij versloeg de als vierde geplaatste Engelsman Toby Penty, die in de kwartfinales verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de Nederlandse qualifier Joran Kweekel.

Tennis: Rus en Burger naar finales

17.33 uur: Tennisster Arantxa Rus heeft zich voor de zevende keer dit jaar geplaatst voor de eindstrijd van een ITF-toernooi. De 28-jarige Rus bereikte de finale in Marbella na een 6-1 7-6 (3)-zege op de Spaanse Olga Sáez Larra. Zondag is Marina Bassols Ribera, eveneens uit Spanje, de tegenstandster.

Rus heeft dit jaar al vijf titels veroverd. Ze staat op de wereldranglijst op de rand van de top 100, op plek 104.

In Praag verzekerde Cindy Burger zich van een plek in de eindstrijd van een ITF-toernooi. Ze verraste de als derde geplaatste Russin Marina Melnikova met 7-6 (5), 7-5.

De Tsjechische Jesika Maleckova, als vijfde geplaatst, is zondag de opponente van Burger. De Volendamse heeft al zeven zeges op een rij geboekt in Praag. De mondiale nummer 583 won ook al drie kwalificatiewedstrijden.

Beachvolleybal: Van de Velde/Varenhorst klaar

17.21 uur: Het is beachvolleyballers Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst niet gelukt door te dringen tot de laatste vier van de World Tour Finals in Rome. Ze moesten in een spannend duel met 19-21 21-19 15-11 hun meerdere erkennen in de Russen Vjatsjeslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski, de regerend wereldkampioenen.

Van de Velde en Varenhorst hadden vrijdag nog in een Nederlands onderonsje in drie sets gewonnen van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.

Vorige maand verloren Van de Velde en Varenhorst op het EK in Moskou ook van Krasilnikov en Stojanovski. Toen werd het 21-18 21-18.

Wielrennen: Ewan wint Brussels Cycling Classic

16.16 uur: Caleb Ewan heeft de wielerkoers Brussels Cycling Classic gewonnen, een koers die tot 2013 als Parijs-Brussel door het leven ging. De Australiër van Lotto-Soudal kwam in een lange sprint pas in de slotmeters voorop. Hij hield de Duitser Pascal Ackermann, vorig jaar winnaar in Brussel, en de Belg Jasper Philipsen net achter zich.

Voor de 25-jarige Ewan, goed voor drie ritzeges afgelopen zomer in de Tour de France, was het de 39e overwinning in zijn loopbaan.

De Colombiaanse sprinter Álvaro José Hodeg, de troef van Deceuninck - Quick-Step, kon zich niet in de sprint mengen. Hij had een kleine 10 kilometer voor de streep in Brussel te maken met materiaalpech.

Nico Schulz Ⓒ BSR/Soccrates

Voetbal: Schulz niet met Duitsers mee naar Noord-Ierland

15.53 uur: Duitsland gaat zonder Nico Schulz naar Belfast voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. De vleugelverdediger van Borussia Dortmund heeft een bandje in zijn linkervoet ingescheurd. Schulz liep die blessure vrijdag in Hamburg op tijdens het verloren duel (2-4) met Oranje. De 26-jarige Duitser, die tegen het Nederlands elftal als linkshalf speelde, maakte de 90 minuten wel vol. Medisch onderzoek bracht na afloop echter de schade in zijn voet aan het licht. Schulz heeft het spelershotel in Hamburg al verlaten.

Gakpo weg bij Jong Oranje

11.21 uur: Cody Gakpo heeft het trainingskamp van Jong Oranje moeten verlaten. De aanvaller van PSV is ziek. Bondscoach Erwin van de Looi heeft geen vervanger voor hem opgeroepen. Het afvallen van Gakpo, die drie interlands speelde voor Jong Oranje, wordt opgelost binnen de huidige selectie.

Jong Oranje speelt dinsdag tegen Jong Cyprus. Het is de eerste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 in Hongarije en Slovenië. Het duel wordt gespeeld op De Vijverberg in Doetinchem, inmiddels de vaste thuisbasis van Jong Oranje.

Nino Schurter Ⓒ BSR Agency

Schurter slaat toe

11.15 uur: De Zwitser Nino Schurter heeft een week na het binnenhalen van de wereldtitel mountainbike zich ook verzekerd van de eindzege in de wereldbeker. Dat deed de Zwitser door in het Amerikaanse Snowshoe de zogenoemde korte race te winnen. Zondag volgt de reguliere wedstrijd.

Net als op het WK ontbrak zijn grootste concurrent Mathieu van der Poel, die zich deze weken op de weg richt en zaterdag aan de Tour of Britain begint met het oog op het weg-WK. Schurter hield de Fransen Titouan Carod en Jordan Sarrou achter zich. Schurter is in het klassement, waarin Van der Poel tweede staat, niet meer te achterhalen.

Bij de vrouwen won de Zweedse Jenny Rissveds. De olympische kampioene had een voorsprong van acht seconden op de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot. Anne Terpstra werd vijfde, Anne Tauber negende.