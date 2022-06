PSV strikt Xavi Simons (19) tot medio 2027

Simons meldde zich dinsdag in Eindhoven voor zijn medische tests en ondertekening van het contract, waarna PSV rond middernacht het bericht de wereld instuurde, dat Simons was vastgelegd.

Directeur Voetbalzaken John de Jong geeft aan dat PSV veel energie in de komst van de Nederlander heeft gestoken: „We hebben dit seizoen bijna alle wedstrijden waarbij hij aan de aftrap verscheen gezien. Buiten alle interlands die hij voor Oranje onder 19 speelde, zagen we hem in de Youth League live in Leipzig, Parijs, Brugge, Manchester en tegen Sevilla. Daarin overtuigde hij ons. Xavi heeft alles in zich om door te groeien tot een belangrijke speler voor PSV. Het pad daar naartoe wil hij graag met ons bewandelen.”

Simons geeft in een eerste reactie aan, dat hij overtuigd is geraakt van het sportieve plan, dat PSV met hem heeft. „Ik ben echt heel blij met de stap naar PSV. Ikzelf en iedereen om me heen is overtuigd van deze keuze.”

Volgens Simons zijn de gesprekken die hij met directeur voetbalzaken John de Jong en trainer Ruud van Nistelrooy heeft gevoerd van doorslaggevende betekenis geweest bij zijn keuze. „Ik heb daar een ontzettend goed gevoel aan overgehouden. Natuurlijk is PSV een grote club. De ambitie die de leiding uitsprak heeft me nog enthousiaster gemaakt. Ik heb in een vroeg stadium met de trainer gesproken en hij heeft me veel verteld over het project dat de club gestart is. Ik weet hoe hij wil gaan spelen en hoe hij mijn rol daarin ziet. Ik ben op een punt in m’n carrière dat ik minuten moet gaan maken. Dat kan hier. Ik ben er klaar voor en wil mezelf bewijzen.”