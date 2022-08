Zege en zware onvoldoende voor Ajax

Zeker in de tweede helft bakten de Ajacieden er weinig meer van en had de ploeg van Maurice Steijn zelfs een punt verdiend aan de ontmoeting thuis tegen de landskampioen.

Maar je krijgt niet altijd wat je hoort te krijgen. Het neemt niet weg dat Ajax een collectieve wanprestatie leverde ondanks de zege, de drie punten en de koppositie in de Eredivisie.

Zomers tussendoortje

Alsof het een zomers tussendoortje betrof het bezoek aan Sparta. Zo acteerden de Ajacieden eigenlijk vanaf de eerste minuut tegen de dappere Spartanen. Het lage tempo en de vele slordigheden aan Amsterdamse kant brak de ploeg bijna op in de tweede helft.

Doelman Remko Pasveer voorkwam dat Ajax de voorsprong door een doelpunt van Steven Bergwijn verspeelde met twee prachtige reddingen op een schot van invaller Younes Namli en een uithaal van Jason Lokilo. In de eerste helft kwam Pasveer alleen in beeld bij een misverstand met Daley Blind, maar na rust bevestigde hij waarom hij voor Ajax-trainer Alfred Schreuder eerste keus is onder de lat.

Overigens had de landskampioen toen het verschil al gemaakt met Sparta. Acht minuten voor rust onderschepte Blind een Sparta-aanval, speelde Steven Bergwijn in, die vervolgens aan een avontuurlijke run begon afgesloten met een doeltreffend afstandschot: 0-1.

Calvin Bassey stond voor het eerst in de basis bij Ajax. Ⓒ ProShots

Alweer de vierde treffer in de Eredivisie van de man van ruim dertig miljoen euro. Na zijn debuut bij PSV scoorde Bergwijn regelmatig, maar stond niet bepaald bekend als goalgetter. Bij Tottenham Hotspur in de Premier League vond hij slechts sporadisch het net, maar dat hij terug in eigen land zo trefzeker is, zegt ook wel iets over het verdedigen in de Eredivisie. Over het niveau in het algemeen.

Overigens is het niet zo dat alle aanvallers van Ajax dit verschil bij Sparta aan de oppervlakte lieten komen. De afwezige Antony – hij zit met zijn hoofd bij een eventuele transfer naar Manchester United – vanzelfsprekend niet, maar ook zijn vervanger Steven Berghuis niet.

Hij keerde niet terug op zijn favoriete positie op het middenveld, maar de international moest het doen met zijn oude stek: rechtsbuiten. Berghuis maakte niet bepaald de indruk dat hij het ongelijk van zijn trainer Schreuder wilde bewijzen. Plichtmatig meehobbelen was de beste beschrijving van zijn inbreng. In de ruim 64 minuten die Berghuis kreeg van Schreuder. Toen had de trainer genoeg gezien en moest hij naar de kant voor een andere teleurgestelde international: Davy Klaassen. Ook hij liet zich veel te weinig gelden tijdens zijn invalbeurt. Behoudens hun status, maakten zij het Schreuder op het veld niet lastig om te kiezen.

Anonieme aanvoerder

De man, die Berghuis en Klaassen in de basisformatie voor zich hebben luistert naar de naam Dusan Tadic. De aanvoerder liet zich eigenlijk net zo weinig gelden als Berghuis en later Klaassen, maar is voor Schreuder onomstreden. Na de wissel bezette Tadic de positie op rechtsbuiten van Berghuis en kwam Klaassen achter Brobbey als schaduwspits te spelen.

Vorig seizoen na de 1-0 overwinning op Het Kasteel had Tadic trouwens nog een tirade afgestoken over de erbarmelijke staat van het kunstgrasveld in Rotterdam-West. Maar inmiddels heeft Sparta een prachtige natuurgrasmat in het stadion liggen en lukte het Tadic ook daarop niet om zich echt te onderscheiden.

Wat ook gold voor Brian Brobbey in de spits van Ajax. Hij is bewierookt en de beste spits van Ajax, maar staat vooralsnog niet op het lijstje van doelpuntenmakers in Amsterdam. Hoe slecht zijn vizier staat afgesteld bleek toen hij na een geweldig uitgespeelde aanval voor leeg doel op de lat schoot. Niet lang daarna mocht ook hij voortijdig douchen.

Het was dus allemaal reuze teleurstellend aan Amsterdamse kant na de show vorige week tegen FC Groningen. Toen Antony wel aanwezig was. Als de moeizame en minieme 1-0-zege op Sparta een voorbode is van wat Ajax te wachten staat als de Braziliaan naar Manchester United vertrekt dan belooft het weinig goeds voor de landskampioen, waar de Nigeriaanse verdediger Calvin Bassey op een mager Eredivisiedebuut kon terugkijken.