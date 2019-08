’Veldbestormer’ blesseert Liverpool-keeper

De doelman raakte woensdagavond geblesseerd bij het vieren van de winst van de Europese Supercup. Chelsea werd na strafschoppen verslagen. Kort nadat Adrian was besprongen door zijn medespelers, werd hij op zijn enkel geraakt door een veldbestormer die onderuit was gegaan.

Bekijk ook: Controverse rond beslissende penalty Chelsea

„We houden van onze fans, daar is geen twijfel over mogelijk, maar dit kan echt niet. Dit is niet grappig. Wow, hoe kan zoiets nou gebeuren?”, zei Klopp tijdens een persconferentie. „Los daarvan was het een geweldige avond voor hem, niet alleen vanwege de penalty’s. We moeten afwachten of hij kan spelen. Donderdag was zijn enkel gezwollen en nu is het iets beter.”

Alisson

Klopp kan sowieso geen beroep doen op zijn eerste doelman Alisson Becker, die vorige week vrijdag in de eerste competitiewedstrijd geblesseerd raakte aan zijn kuit. De 32-jarige Adrian kwam deze zomer transfervrij over van West Ham United, als opvolger van de naar Club Brugge vertrokken Simon Mignolet.

Bekijk ook: Van Dijk en Wijnaldum pakken ook Europese Supercup