AZ verdrijft Kasteel-spook en wint eindelijk weer bij Sparta

Door de zege is AZ na twee speelronden nog ongeslagen. Dat is de laatste jaren nog wel eens anders geweest: AZ vergooide de afgelopen twee seizoenen een topklassering door in de eerste duels de ene na de andere misstap te maken. Ditmaal liet de ploeg van Pascal Jansen zich niet van de wijs brengen, ook niet door de razendsnelle treffer van Van Crooij.

Aan het historische doelpunt gingen zes balcontacten vooraf. Spits Tobias Lauritsen bracht de wedstrijd op gang, Jonathan de Guzman gaf de bal terug aan de lange Noor, die de bal nu kaatste op Younes Namli. De Deense spelmaker stuurde Vito van Crooy met een pass dwars door de as de ruimte in, een bal die Hobie Verhulst verleidde om uit zijn doel te komen en waarbij Bruno Martins Indi vergat te ‘stappen’.

Vito van Crooij viert zijn treffer met assistent-trainer Nourdin Boukhari. Ⓒ ANP / ANP

Koos Waslander

Van Crooy, uit de rug gelopen van Pantelis Hatzidiakos, omspeelde met zijn eerste balberoering de nieuwe eerste doelman van de AZ, om met zijn tweede contact het net te laten bollen. De evenaring van het snelste doelpunt ooit van NAC-speler Koos Waslander (gemaakt op 20 maart 1982 tegen PEC Zwolle) was een feit, hoewel daar nog wel de VAR van dienst, Robin Hensgens voor nodig was. Als het aan grensrechter Erik Kleinjan had gelegen, was de speedgoal van Van Crooy wegens buitenspel afgekeurd.

En zo dreigde Het Kasteel zich voor de gasten opnieuw als spookkasteel te ontpoppen. De spelers van AZ passeren zonder bibberitis Slot Assumburg, het Muiderslot of de Ruïne van Brederode, maar zodra het spookkasteel in Spangen opdoemt, krijgen ze de bibberities.

Legendarische 4-4

De laatste drie seizoen leed AZ steevast puntenverlies in Rotterdam-West. Afgelopen seizoen schoot Van Crooij in de laatste seconde van de wedstrijd een vrije trap binnen (1-1), een jaar nadat Sparta na een 4-0 achterstand een legendarische comeback had bewerkstelligd: 4-4.

De meest pijnlijke was echter toch de 3-0 nederlaag van 21 december 2019. Het bleek er achteraf eentje met gevolgen: toen het seizoen door corona werd stilgelegd werd Ajax wegens een beter doelsaldo als winnaar van de competitie uitgeroepen. Dat leverde de Amsterdammers een startpremie van 35 miljoen euro op. AZ probeerde die beslissing nog juridisch aan te vechten, maar haalde bakzeil.

Bondscoach Louis van Gaal op de tribune van Het Kasteel. Ⓒ ANP/HH

Zevenklapper

Na de ultrasnelle achterstand was AZ de (veel) betere ploeg en het was wachten op de gelijkmaker. Het vizier van de ploeg van Pascal Jansen, donderdag nog goed voor een zevenklapper tegen Dundee United (7-0), stond echter niet zo op scherp als tegen het Schotse café-elftal. Op slag van rust schoot topscorer Vangelis Pavlidis een zelf versierde strafschop alsnog binnen: 1-1.

De discipelen van Jansen hadden geen zin om weer in de kerker van Het Kasteel te worden gedonderd en gaven direct na rust vol gas. Dat leidde tot de 1-2: Myron van Brederode en Milos Kerkez kwamen over links door, Pavlidis verlengde de voorzet en Dani de Wit schoot hoog binnen.

Kerkez

Toch tartten de gasten het noodlot door na te genieten van de verdiende voorsprong. De Guzman verzond een schilderachtige pass op Van Crooij, die Kerkez eruit liep en Verhulst met een boogballetje verschalkte: 2-2. Tot een vierde misstap op rij in het vermaledijde Spangen zou het echter niet komen voor AZ. De Wit won een cruciaal kopduel in de zestien, de kleine Van Brederode maakte zich groot en turbo-tiener Kerkez (19) besliste de wedstrijd: 2-3.