Emotionele Femke Heemskerk verpulvert droom Valerie van Roon

Premium Sport

Komt er een herkansing voor Femke Heemskerk?

Femke Heemskerk mag weer de hoop koesteren dat ze op de komende Zomerspelen in Tokio toch mag uitkomen op de 50 meter vrije slag. De topzwemster uit Roelofarendsveen werd dinsdag in het gelijk gesteld in de tuchtzaak met betrekking tot de kwalificatieprocedure voor de Spelen.