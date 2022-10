Brian Brobbey twijfelgeval bij Ajax voor uitduel met Rangers FC

De 20-jarige Brobbey maakte de afgelopen weken een goede indruk als spits bij Ajax. Zijn lichaam is echter niet zo sterk als het soms lijkt. Brobbey is nog steeds niet in staat om een hele wedstrijd te spelen. Ook daarom verloor hij dit seizoen even zijn basisplaats aan Mohammed Kudus.

Bekijk ook: Dit moet er veranderen bij Ajax na roemloos einde Champions League

Ajax mag met vier doelpunten verschil verliezen van Rangers FC om toch als derde in de poule te eindigen. Die klassering geeft recht op deelname aan een extra kwalificatieronde voor een plaats in de achtste finales van de Europa League, het tweede toernooi van de UEFA. Met het oog op de topper van zondag tegen PSV wil Schreuder niet al te veel risico met Brobbey nemen.

Ajax was nog geen twee maanden geleden met 4-0 te sterk voor Rangers FC in de Johan Cruijff ArenA. Toch kon de club zich daarna zonder veel vertrokken basisspelers niet meer mengen in de strijd om de achtste finales. Napoli en Liverpool bleken veel te sterk. Rangers, de club die PSV uit de Champions League hield, is na vijf groepsduels nog puntloos. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst scoorde eenmaal in de poule en incasseerde al 19 treffers.

Geen experimenten

Ajax gaf afgelopen zomer voor meer dan 100 miljoen euro uit aan versterkingen, maar Schreuder is nog op zoek naar een succesvolle formatie. Tegen Rangers FC is hij niet van plan te experimenteren. „We kunnen ons een nederlaag permitteren, maar zo denken we niet”, zei hij. „We willen een goede prestatie neerzetten. Er moet veel misgaan om de Europa League nog mis te lopen. Maar wij moeten ons focussen op ons eigen spel.”

Calvin Bassey keert met Ajax terug op Ibrox, het stadion waar hij vorig seizoen nog successen vierde met Rangers FC. „Ik zal wel aandacht krijgen”, zei hij. „Maar ik moet zorgen dat ik Ajax zo goed als mogelijk help richting een overwinning. De spelers en fans van Rangers zullen er klaar voor zijn. Wij moeten kalm blijven en doen wat we moeten doen.”