Opgepast: AZ-praatjesmaker Owen Wijndal gaat nu ook nog scoren

Owen Wijndal schreeuwt het uit na zijn eerste Eredivisie-treffer. Ⓒ ANP Sport

ALKMAAR - In de kampioensrace met Ajax kende AZ zaterdagavond tegen ADO Den Haag (4-0) twee opvallende doelpuntenmakers. Pinchhitter Ferdy Druijf en linksback Owen Wijndal maakten hun eerste Eredivisiedoelpunt in hun jonge carrière. Het was vooral voor Wijndal een bijzondere avond.