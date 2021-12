Atalanta laat punten liggen bij laagvlieger Genoa, Juventus wint wel

Teun Koopmeiners en Hans Hateboer hadden een basisplaats bij Atalanta, Marten de Roon verving aan het begin van de tweede helft de Zwitserse aanvoerder Remo Freuler. Atalanta was bij winst naar de tweede plaats gestegen, maar blijft nu vierde staan met 38 punten. Dat zijn 5 punten minder dan koploper Internazionale, dat woensdag Torino ontvangt.

Juventus is na een mindere competitiestart opgeklommen naar de vijfde plek. Moise Kean maakte in de 40e minuut het openingsdoelpunt tegen Cagliari. Na een hard schot van Federico Bernardeschi kopte hij de bal in het doel. Bernardeschi besliste diep in de tweede helft het duel met de tweede treffer.

Matthijs de Ligt speelde het gehele duel mee bij Juventus, dat nu nog een achterstand van 4 punten op Atalanta heeft.