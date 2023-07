Simons voedt geruchten, RB Leipzig lijkt beste papieren te hebben

Franse media rekenen erop, dat Simons komend seizoen niet in het tenue van PSG te bewonderen is, maar door de Franse voetbalgrootmacht verhuurd zal worden. Simons, die door een clausule in zijn contract na één jaar PSV alweer heeft verruild voor PSG, gaat voor vier seizoenen tekenen bij de Parijse club, waarvoor hij tussen 2019 en 2022 al actief was.

Met de overgang is een bedrag van 6 miljoen euro gemoeid. Dat was vastgelegd in de clausule, die Simons vorige zomer in zijn contract op had laten nemen, toen hij transfervrij de overstap maakte van PSG naar PSV en voor vijf seizoenen tekende. Simons wilde de weg terug naar Parijs open houden, ook omdat er bij zijn vertrek een onduidelijke situatie was bij PSG wat betreft de technische leiding.