Fabio Jakobsen viert bevrijdende Vuelta-zege: ’Hé opa, ben je blij?’

Wielrennen

Mathieu van der Poel had voor de Olympische Spelen al last van rug

Mathieu van der Poel keerde eerder dan verwacht terug van een hoogtestage in Livigno. „Hij heeft last van de onderrug”, zei Christoph Roodhooft eerder al. De rugpijn is geen rechtstreeks gevolg van de zware val die Van der Poel maakte op de Spelen in Tokio, zo laat zijn Alpecin-Fenix-ploegleider wet...