Video: Harde crash Charles Leclerc (Ferrari) bij GP Italië

In de 25e ronde op het circuit van Monza vloog hij in bocht 11 hard in de bandenstapel. Gelukkig wist hij wel vrij snel ogenschijnlijk ongedeerd uit de Ferrari te stappen. De race werd tijdelijk stilgelegd.

Voor Ferrari is het een dramatisch weekeinde in het ’eigen’ Italië. Sebastian Vettel viel eerder in de race al uit. De Duitser die aan zijn laatste seizoen in de rode Italiaanse racewagen bezig is, moest in de zesde ronde opgeven met een kapotte remleiding.

Leclerc, vorig jaar nog winnaar van de GP van Italië, haalde dus het einde van de race ook niet, waardoor het voor het eerst sinds 1995 is dat de Ferrari’s allebei uitvallen op het thuiscircuit.