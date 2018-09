Telesport publieksprijs: triomf voor Van Gerwen

Van Gerwen veroverde aan het begin van het jaar in Londen voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldtitel. In de finale van de mondiale titelstrijd liet de nummer één van de wereld Gary Anderson kansloos. De 27-jarige Brabander liet bij de verkiezing van de Publieksprijs Europees kampioenen allround, Sven Kramer en Ireen Wüst, ruim achter zich. Van Gerwen: „Ik ben heel blij en het is vooral een eer om in dit rijtje te mogen staan.”

Van Gerwen wint een door Corendon Vliegvakanties aangeboden vakantie voor twee personen in Europa. Aan het einde van dit jaar wordt uit de twaalf maandwinnaars de Publieksprijs van 2017 bepaald.