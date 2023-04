Stefanie van der Gragt wordt technisch manager AZ Vrouwen

AZ-verleden

De Heerhugowaardse keert met deze stap terug naar de club waarmee ze in seizoen 2009-2010 landskampioen werd en een jaar later de beker won. Van der Gragt debuteerde in het AZ-shirt in de Champions League, toen de club het op 30 september 2009 opnam tegen Brøndby IF. Ook liep Van der Gragt vorig seizoen als trainer al enige tijd stage bij AZ O16.

Imposante carrière

Na AZ kwam Van der Gragt uit voor Telstar, FC Twente, Ajax en de Europese grootmachten Bayern München en FC Barcelona. Momenteel speelt de centrale verdediger bij het Italiaanse Internazionale. Niet alleen in Alkmaarse dienst werd Van der Gragt landskampioen. Ook in Enschede, Amsterdam en Barcelona wist ze de landstitel te veroveren. Met FC Barcelona wist ze vier jaar geleden zelfs de finale van de Champions League te bereiken.

Oranje Leeuwin

Van der Gragt debuteerde op 8 maart 2013 tegen Zwitserland (1-1) in Oranje. Met de Oranje Leeuwinnen werd ze in 2017 in eigen land Europees Kampioen. Tijdens het WK in 2019 bereikte ze eveneens de finale, waarin de Verenigde Staten te sterk bleek. Eerder deze maand werd Van der Gragt gehuldigd voor haar honderdste interland. Momenteel staat de teller op 101 duels in Oranje en maakte ze twaalf doelpunten. Komende zomer neemt de centrale verdediger deel aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Afgelopen dinsdag maakte ze wereldkundig dat ze na het WK een punt zet achter haar rijke spelerscarrière.

Eenhoorn: ’Belangrijke slag’

Robert Eenhoorn, Algemeen Directeur van AZ, is verguld met de komst van Van der Gragt: „Met het aantrekken van Stefanie hebben we een hele belangrijke slag geslagen. Stefanie kent de voetbalwereld door en door en heeft een wereldwijd netwerk. Met haar aan het roer van AZ Vrouwen gaan we op onze manier bouwen aan een succesvolle periode.”

AZ Vrouwen

Met ingang van seizoen 2023-2024 keert het vrouwenvoetbal terug bij AZ. Onlangs werd al bekend dat trainer Mark de Vries een eenjarige verbintenis heeft ondertekend. Ook tekende eerder deze week Veerle van der Most als eerste speelster een contract. Bovendien wordt op korte termijn meer spelersnieuws verwacht.