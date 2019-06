Manchester City legt Walker langer vast

Walker kwam in juli van 2017 over van Tottenham Hotspur en groeide in Manchester uit tot een belangrijke kracht in de defensie van City. Hij werd de afgelopen twee seizoenen kampioen.

Onlangs werkte Walker de bal in eigen doel in de interland tussen Engeland en Nederland in de Nations League. Oranje won met 3-1 en Walker was in de verlenging betrokken bij de 2-1.