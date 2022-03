Live Eredivisie: Feyenoord met Aursnes, Jahanbakhsh en Pedersen

Voetbal

Geen ’buitenspeltechnologie’ bij duel tussen Feyenoord en FC Groningen

Bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen is deze zaterdag geen buitenspeltechnologie beschikbaar. Omstreden situaties die uitsluitsel zouden moeten bieden over wel of geen doelpunt vanuit wel of geen buitenspelsituaties in De Kuip, kunnen zodoende niet achteraf worden beoordeeld.