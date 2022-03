Live Eredivisie: Herpakt Go Ahead zich tegen FC Utrecht?

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Maar eerst is het tijd voor Go Ahead Eagles-FC Utrecht. Kan de ploeg van trainer Kees van Wonderen de nare smaak van de misgelopen bekerfinale wegspoelen? Vanaf 18.45 uur gaat de bal rollen in Deventer.

Feyenoord

Feyenoord krijgt vanaf 21.00 uur bezoek van FC Groningen, dat met Danny Buijs een trainer heeft die als speler uitkwam voor de club uit Rotterdam. De coach is zaterdag echter geschorst in De Kuip, omdat hij al vier (!) gele kaarten kreeg dit seizoen. De heenwedstrijd in Groningen eindigde eerder dit seizoen onbeslist. Na de openingstreffer van Feyenoorder Marcos Senesi maakte Jørgen Strand Larsen de gelijkmaker: 1-1.

Feyenoord speelde eerder dit seizoen met 1-1 gelijk in Groningen. Ⓒ ProShots

SC Heerenveen en Willem II konden hun slechte reeksen niet onderbreken door een overwinning. In Tilburg eindigde het treffen in 0-0.

Vitesse - Sparta

De speelronde werd vrijdag afgetrapt met Vitesse - Sparta, maar het duel werd niet afgemaakt. Na tal van incidenten in de slotfase met onder andere een veldbetreder werd er besloten om het restant niet af te maken. De stand was op dat moment 0-1 door een goal van Adrian Dalmau.

Programma & uitslagen speelronde 25

Vrijdag

Vitesse - Sparta Rotterdam gestaakt bij een 0-1 stand

Zaterdag

Willem II - SC Heerenveen 0-0

18.45 uur: Go Ahead Eagles - FC Utrecht

Go Ahead Eagles - FC Utrecht 21.00 uur: Feyenoord - FC Groningen

Zondag