Statistieken Eredivisie: Ajax door oog van de naald, PEC doet goede zaken

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Ajax - RKC

Ajax heeft op het nippertje de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk gewonnen (3-2). Dusan Tadic benutte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een strafschop, na een knullige overtreding van Luuk Wouters op Antony.

Bekijk ook: Ajax ontsnapt in eigen huis tegen RKC aan nieuw puntenverlies

NEC - AZ

AZ is dankzij een 3-1-zege op NEC Feyenoord, de nummer 3 in de Eredivisie, tot op 1 punt genaderd. De moeizame zege in Nijmegen kwam mede tot stand dankzij twee doelpunten van Jesper Karlsson.

Bekijk ook: AZ na zege bij NEC op een punt van Feyenoord

FC Twente - SC Cambuur

FC Twente heeft optimaal geprofiteerd van het puntenverlies in deze speelronde van FC Utrecht en (waarschijnlijk) Vitesse, de concurrenten in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van trainer Ron Jans was met 1-0 te sterk voor SC Cambuur.

Bekijk ook: FC Twente profiteert optimaal van puntenverlies concurrenten

Fortuna - PEC

Fortuna Sittard heeft aan het kelderduel met PEC Zwolle een kater overgehouden. De Zwolse opponent verliet de laatste plaats in de Eredivisie door een doelpunt van Oussama Darfalou een kwartier voor tijd: 0-1.

PSV - Heracles

PSV heeft zondagmiddag de koppositie in de Eredivisie, in ieder geval tijdelijk, weer in handen genomen. In het Philips Stadion kende de ploeg van Roger Schmidt geen enkele moeite met Heracles Almelo, al deed de score lange tijd anders vermoeden. Joey Veerman speelde opnieuw ijzersterk, en had met de openingstreffer een groot aandeel in de 3-1 zege van de Eindhovenaren.

Bekijk ook: PSV kent geen moeite met Heracles in Eindhoven

Feyenoord - FC Groningen

Feyenoord liet in de eigen Kuip opnieuw dure punten liggen. Nadat de formatie van Arne Slot vorige week al verloor bij AZ (2-1), nam dit weekeinde FC Groningen een punt mee uit De Kuip. Cyriel Dessers maakte halverwege de tweede helft de openingsgoal van Michael de Leeuw ongedaan, maar verder kwam Feyenoord niet: 1-1.

Willem II - SC Heerenveen

Willem II en SC Heerenveen konden hun slechte reeksen niet onderbreken door een overwinning. In Tilburg eindigde het treffen in 0-0.

Go Ahead Eagles - FC Utrecht

Ook het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Utrecht kende geen winnaar. De openingsgoal van Luuk Brouwers voor rust werd in de tweede helft uitgewist door Moussa Sylla: 1-1.

Vitesse - Sparta

De speelronde werd vrijdag afgetrapt met Vitesse - Sparta, maar het duel werd niet afgemaakt. Na tal van incidenten in de slotfase met onder andere een veldbetreder werd er besloten om het restant niet af te maken. De stand was op dat moment 0-1 door een goal van Adrian Dalmau.

Volg alle duels live via het Eredivisie-match center.

Uitslagen speelronde 25

Vrijdag

Vitesse - Sparta Rotterdam gestaakt bij een 0-1 stand

Zaterdag

Willem II - SC Heerenveen 0-0

Go Ahead Eagles - FC Utrecht 1-1

Feyenoord - FC Groningen 1-1

Zondag