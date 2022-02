Premium Het beste van De Telegraaf

’Veekay’ aan vooravond derde IndyCar-seizoen Rinus van Kalmthout: ’Ik hoef me niet meer te bewijzen’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Rinus van Kalmthout gaat op voor zijn derde IndyCar-seizoen. Ⓒ ANP/HH

Hij vindt het zelf ook een beetje raar om te zeggen, maar Rinus van Kalmthout wordt in de Verenigde Staten op 21-jarige leeftijd al een veteraan genoemd. Komend weekeinde begint de coureur uit Hoofddorp aan zijn derde seizoen in de IndyCar. „Ik ben een teamleider geworden”, zegt Rinus VeeKay, zoals ze hem in Amerika kennen.