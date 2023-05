Uldrikis scoort na jaar weer eens bij triomf Cambuur op zwak RKC

De 25-jarige Letse spits stond symbool voor de machteloosheid van Cambuur het afgelopen seizoen. Hij slaagde er in 27 duels niet in te scoren. Het was zelfs al ruim een jaar geleden dat de naam van Uldrikis nog eens op het scoresheet in de Eredivisie kwam. Dat was op 15 mei vorig jaar toen hij bij de 2-3 zege van Cambuur op FC Groningen een van de doelpuntenmakers was.

Bij het duel waarin Cambuur afscheid nam van de Eredivisie was het na acht minuten al raak. Uldrikis verlengde een inzet van David Sambissa, die terugkwam van de lat, in het Waalwijkse doel. Hij had daarbij zijn hand gebruikt en dus annuleerde VAR zijn treffer. In de extra tijd van de eerste helft sloeg de Let alsnog toe. Op fraaie wijze verlengde hij een voorzet van Alex Bangura. Een paar seconden later volgde de 2-0 van Sambissa.

RKC-trainer Joseph Oosting verklaarde dat zijn ploeg er alles aan zou doen om de Europese play-offs en een dubbel tegen zijn nieuwe club FC Twente nog binnen te slepen. Maar al een paar weken is het op bij de ploeg die zich al zo verrassend bij het linkerrijtje voegde. Vorige week verloor RKC thuis kansloos met 5-0 van FC Twente. De poging om Oosting een mooi afscheid te geven leed ook in Leeuwarden schipbreuk.

RKC speelde in de samenstelling waar het dit seizoen het meest succesvol mee geweest was. De naar FC Utrecht vertrekkende Mats Seuntjens bleek fit genoeg voor een basisplaats. Van hem gingen de belangrijkste aanvallende impulsen uit. Toekomstig Spartaan Pelle Clement mikte voorlangs. Seuntjens stuitte zelf met een lobje op Robbin Ruiter toen het play-off ticket nog binnen bereik leek,

Na rust was de fut er helemaal uit bij RKC. Heerenveen was op voorsprong gekomen tegen Go Ahead. De Europese play-offs waren daardoor ver weg. Cambuur profiteerde van het gebrek aan inspiratie.. Navarone Foor zorgde voor de 3-0. De vierde goal kwam van de voet van Milan Smit. Cambuur deed door de zege de laatste plaats over aan FC Groningen. Voor RKC duurde een fraai seizoen een paar weken te lang.

Wachten op laatste woord Yilmaz bij Fortuna Sittard

Bij Fortuna Sittard zal Burak Yilmaz, als hij woord houdt, nog eenmaal van zich doen spreken. De Turkse spits wil uitleg geven waarom hij al binnen één seizoen vertrekt, terwijl hij vorige zomer een vijfjarig contract ondertekende. Hij wil ook verklaren hoe het zit met de clubeigenaar en diens bedrijf Azerion, zo zei hij in de aanloop naar de laatste competitiewedstrijd tegen NEC, die in een 1-1 gelijkspel eindigde.

Binnen en buiten de lijnen drukte Yilmaz een zware stempel op de selectie van Fortuna Sittard. Met 9 goals en 5 assists was hij een factor van betekenis op weg naar behoud. Maar zijn status aparte binnen de selectie zat een normaal seizoen van de Limburgse club in de weg. Zo hoefde hij na wedstrijden geen interviews te geven, mocht hij later terugkeren van vakantie en kreeg hij vrijaf om in Turkije de trainerscursus te bezoeken. Met vreemde berichten op Instagram zorgde hij geregeld voor onrust.

Met hem vertrekt ook trainer Julio Velazquez. Het zal een stuk rustiger worden langs de lijn. Maar de Limburgse club gaat een woelige zomer tegemoet, waarin nog een hoop zaken duidelijk moeten worden.

Bij NEC stond Mattijs Branderhorst onder de lat. De doelman vertrekt transfervrij bij de Nijmeegse club en staat in de belangstelling van Vitesse en PEC Zwolle. Wegens zijn verdiensten voor de club gunde trainer Rogier Meijer hem een basisplaats. Daar werkte Jasper Cillessen aan mee. De nationale doelman gaf daarmee aan dat hij zich in een groep soms wel kan wegcijferen.

In de eerste helft was een schot van Fortuna-spits Paul Gladon op de binnenkant van de paal het enige hoogtepunt. Na rust benutte Nany Dimata een penalty voor NEC, dat zijn laatste drie duels verloren had. De mooiste aanval eindigde in een grote deceptie. Magnus Mattsson werd in kansrijke positie gemanoeuvreerd, maar schoot voor een leeg doel over. Een kostbare misser, want door een benutte penalty van Paul Gladon kwam Fortuna nog langszij.

Sparta deklasseert FC Groningen in leeg stadion

FC Groningen nam in een leeg stadion afscheid van de Eredivisie. Dat gebeurde geheel in stijl. De club was kansloos tegen Sparta. Een vroege rode kaart voor Nordin Musampa waar daar mede debet aan. Door de 0-5 nederlaag eindigde de voormalige Trots van het Noorden op de laatste plaats.

Het was ook de laatste keer dat trainer Dennis van der Ree bij FC Groningen op de bank zat. Die werkte maar één seizoen bij de Groningse club, waarvan slechts een deel als hoofdtrainer. Toch had hij het gevoel alsof hij drie of vier jaar aan het roer had gestaan, zoveel was er gebeurd in en rond de Euroborg.

Voor Sparta, al zeker van de zesde plaats, was het duel de opmaat naar de play-offs om Europees voetbal, waarin FC Utrecht de tegenstander is. Het leverde een paar zeer fraaie treffers op. Jonathan de Guzman schoot zeer fraai de vrije trap binnen die resteerde na het wegzenden van Musampa. De lat en doelman Jan de Boer stonden meer succes aanvankelijk nog in de weg. Dat kwam er via invaller Koki Saito toch. De Japanner dribbelde fraai langs een aantal Groningse verdedigers en rondde af. Het was zijn zevende treffer alweer in 27 wedstrijden. Daarnaast zorgde Saito ook nog voor vijf assists. Arno Verschueren, Tobias Lauritsen en Vito van Crooij onderstreepten nog eens hoeveel kwaliteit FC Groningen dit seizoen te kort kwam.