Verstappen over nieuwe motor: ’Kleine stapjes vooruit’

„Maar alle beetjes helpen”, aldus Verstappen in aanloop naar de achtste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. „Het zijn kleine stapjes vooruit. De betrouwbaarheid is niet het probleem bij Honda. Maar ze willen natuurlijk niet dat de motor zichzelf opblaast, dus daarom zetten we ook geen heel gekke stappen. Dan neem je natuurlijk meer risico. Van alle nieuwe spullen die we krijgen, weten we dat ze normaal gesproken heel blijven.”

Het is geen geheim dat het dit jaar niet alleen aan de (snelheid van de) motor van Verstappens team Red Bull Racing ligt. Ook de auto is, in tegenstelling tot vorig jaar, niet de sterkste van het veld. „We hebben nu ook weer updates mee voor de auto. Niet belachelijk groot, maar het moet ons wel tijd opleveren. Ten opzichte van Ferrari hebben wij een betere auto, maar als je op het rechte stuk meer dan een seconde tekortkomt wordt het natuurlijk heel lastig. En Mercedes is gewoon veel beter dan iedereen op voorhand had verwacht. Wij zitten nog niet op ons normale niveau zoals vorig jaar. Toen zat onze sterke kant echt in de voorvleugel, terwijl het daar nu nog zoeken is voor ons.”

