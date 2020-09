Ronald Koeman zet bij Barcelona zinnen op Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum samen met Ronald Koeman, in de periode dat ze met elkaar bij Oranje samenwerkten. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Georginio Wijnaldum moet de eerste aankoop worden van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona. Lukt het de voormalig bondscoach om de 29-jarige middenvelder naar Catalonië te halen dan heeft hij in Camp Nou de beschikking over zijn zo succesvolle Oranje-tandem Wijnaldum-Frenkie de Jong. De laatste keer dat de twee samen op het veld stonden, was op 19 november 2019 bij het Nederlands elftal tegen Estland en scoorde Wijnaldum een hattrick.