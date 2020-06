Boete van 10.000 euro voor Bundesliga-sterren na kappersbezoek

Sancho en Akanji lieten sterrenkapper Winnie Nana Karkari invliegen en deden alsof corona niet bestond. Zo werd bijvoorbeeld geen mondkapje of gezichtsmasker gebruikt.

De Duitse profliga (DFL) heeft besloten daarom in te grijpen. „Het staat buiten kijf dat ook profs hun haren moeten kunnen laten knippen. Het moet wel gebeuren met in achtneming van de afspraken”, zo valt te lezen in een officiële verklaring.

„De spelers hebben het recht om binnen vijf dagen in beroep te gaan. De straffen zijn met nadruk niet voor de club, die geen schuld draagt.”

De actie van Sancho en Akanji is extra pijnlijk, aangezien Borussia Dortmund voor haar spelers juist een mogelijkheid heeft om zich op het trainingscomplex van een nieuwe coupe te laten voorzien.

„Het is vrij gebruikelijk dat onze jongens zich na al die maanden laten knippen”, stelde Dortmund eerder al. „Maar het is duidelijk een no-go, van beide kanten, om geen mondkapje te dragen. We zullen onze spelers dat opnieuw zeer duidelijk maken. De kapper zal ook vraagtekens moeten zetten bij zijn gedrag.”

Volgens Karkari droeg hij wel degelijk een mondkapje en handschoenen. Voor de foto’s zou hij die hebben weggelegd. „Ik heb alle hygiëneregels zeer strikt gevolgd.”

Ook Raphaël Guerreiro, Thorgan Hazard, Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou zouden door de sterrenkapper zijn geknipt. Zij ontlopen echter een straf, omdat er van hen geen bezwaarlijke foto’s zijn verschenen.