City alleen geïnteresseerd in Harry Kane als Spurs wil onderhandelen

Guardiola deed vrijdag tijdens een persconferentie geen moeite te verbergen dat hij Kane er graag bij zou hebben. Maar, City spendeerde donderdag een recordbedrag van 100 miljoen pond (117 miljoen euro) om Jack Grealish, de smaakmaker van Aston Villa, te contracteren. Guardiola maakte meteen duidelijk dat Tottenham de vraagprijs van naar verluidt 150 miljoen pond voor Kane zal moeten bijstellen voordat er zaken kunnen worden gedaan.

„Hij is een speler van Tottenham Hotspur en als Tottenham niet wil onderhandelen, dan houdt het op”, aldus de Spaanse coach. „Als ze bereid zijn te praten, dan willen denk ik ManCity en veel andere clubs hem graag vastleggen. Harry is een uitzonderlijke aanvaller. Geen twijfel aan. Natuurlijk zijn we geïnteresseerd. Maar het is aan Tottenham.”

Kane kwam deze week niet opdraven bij de Londense club voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, in een poging een transfer af te dwingen naar de landskampioen uit Manchester.