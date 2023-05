Premium Het beste van De Telegraaf

Trainer volgt zijn ex-pupillen Arne Slot, Alfred Schreuder en John Heitinga op de voet Ten Cate: ’Zou Heitinga ook komend seizoen hoofdtrainer laten zijn’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

„Arne Slot was geen speler die alles klakkeloos aannam”, zegt Henk ten Cate over zijn voormalig pupil. Ⓒ Getty Images

Henk ten Cate (68) geniet. Als voetballiefhebber volgt hij de jongere generatie coaches op de voet. Bijvoorbeeld Arne Slot, Alfred Schreuder en John Heitinga, die hij in een ver en iets recenter verleden onder zijn hoede had bij NAC Breda (Slot en Schreuder) en Ajax (Heitinga). „Maar ook PSV-directeur Earnest Stewart, FC Eindhoven-coach Rob Penders en Sparta-trainer Maurice Steijn, die ik bij NAC meemaakte. Het was een unieke groep.”