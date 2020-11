Invaller Luuk de Jong wint met Sevilla in slotfase

De winnaar van de Europa League boekte tegen Celta de tweede overwinning op rij in La Liga: 4-2. Sevilla trok de wedstrijd in de laatste 5 minuten naar zich toe, via doelpunten van de invallers Sergio Escudero en Munir El Haddadi.

De Jong moest ook op de bank beginnen. De spits, die in twee van de laatste drie interlands van Oranje een basisplaats had, kwam in de 68e minuut in het veld bij een stand van 2-2. In de slotfase mocht ook Oussama Idrissi invallen bij Sevilla. De Marokkaanse vleugelspits, overgekomen van AZ, maakte zijn debuut. Twee andere invallers bezorgden de ploeg van trainer Julen Lopetegui de winst. Karim Rekik bleef op de bank zitten.

Met 13 punten uit acht wedstrijden staat Sevilla op de zevende plaats in La Liga. Koploper Real Sociedad heeft 7 punten meer.