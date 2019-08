Veltman slikt misgelopen transfer weg: ’Terugkijken heeft geen zin’

Het succes van afgelopen jaar smaakt naar meer voor Joël Veltman. „Het is natuurlijk helemaal geen straf om te blijven bij Ajax.” Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Een beter bewijs dat Joël Veltman geen klager is, was niet denkbaar. De verdediger van Ajax had zijn zinnen op een transfer gezet, kon zijn loopbaan in de Premier League voortzetten, maar zijn werkgever blokkeerde de deal door het – zeker voor een nog maar éénjarig contract – riante bod af te wijzen. En dus was het even slikken en weer doorgaan voor de hondstrouwe clubjongen. „Maar terugkijken heeft geen zin, ik ga volle kracht vooruit”, aldus Veltman in de aanloop naar Ajax-PAOK Saloniki van dinsdagavond.