FC Utrecht stunt met overwinning op Ajax

Ten Hag had voor het treffen met Utrecht basisplaatsen ingeruimd voor Nicolás Tagliafico en David Neres. Antony en Daley Blind werden daardoor naar de bank verwezen. Ook gaf de trainer van de Amsterdammers wederom de voorkeur aan Steven Berghuis op de nummer tien-positie, waardoor ook Davy Klaassen genoegen moest nemen met een plaats op de bank.

Voorafgaand aan het duel ging het vooral over de confrontatie tussen de tweelingbroertjes Timber. Jurriën (Ajax) en Quinten (FC Utrecht) hoopten zondagmiddag tegenover elkaar te staan, maar Utrecht-trainer René Hake zette Quinten op de bank.

Al na tien minuten spelen hadden de Amsterdammers op voorsprong moeten komen. Sébastien Haller schoot een strakke voorzet van Dusan Tadic van dichtbij echter hard over het doel van zijn voormalig werkgever. Ook Berghuis was voor rust dicht bij de openingsgoal.

De ploeg van Ten Hag had het in de eerste helft lastig met het stugge Utrecht. De equipe van Haké had zijn zaakjes goed op orde en wist er zelf ook af en toe gevaarlijk uit te komen, maar tot een goal leidde dit niet en dus zochten beide ploegen zonder te scoren halverwege de kleedkamer op.

Ajax begon ongewijzigd aan de tweede helft, maar na tien minuten besloot Ten Hag toch verse krachten in te brengen. Antony en Klaassen kwamen in het veld voor Neres en Gravenberch. Kort daarna liet FC Utrecht-goalie Maarten Paes zijn ploeg met een aantal fantastische reddingen in leven. De doelman greep twee keer oog in oog met Haller geweldig in en ook op de rebound van Tadic had Paes een fraai antwoord.

Ook Haké besloot dat het tijd was om te wisselen en bracht Quinten Timber binnen de lijnen, waardoor de broertjes zondagmiddag toch nog samen op het veld kwamen te staan. Ajax was na rust sterker, maar ging slordig met de kansen om, waardoor Utrecht mocht blijven hopen. Tien minuten voor tijd kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Oud-Ajacied Django Warmerdam deed zijn oude club op aangeven van Quinten Timber pijn.

De spelers van FC Utrecht vieren de goal van Django Warmerdam. Ⓒ ProShots

Ajax ging daarna met man en macht op jacht naar de gelijkmaker, maar de Amsterdammers konden de nederlaag niet meer voorkomen. Door de verliespartij heeft Feyenoord nu de minste verliespunten in de Eredivisie, hoewel de ploeg van Arne Slot ook twee wedstrijden minder hebben gespeeld. De Rotterdammers komen later zondag nog in actie wanneer ze op bezoek gaan bij Vitesse.