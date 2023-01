PSV volop in race voor Januzaj

De 15-voudig Belgisch international mag van zijn club Sevilla, waar hij nog een contract heeft tot medio 2026, verhuurd worden en PSV geniet van de beschikbare opties de voorkeur van de speler zelf, omdat hij dan dichter in de buurt zit van zijn familie in Brussel. Ook Valencia en Olympique Lyon hebben interesse om de aanvaller te huren. Januzaj kan ook naar het Midden-Oosten en de Amerikaanse profcompetitie MLS, maar hij wil nu per se in Europa blijven.

Januzaj, die dit seizoen slechts zes korte optredens voor Sevilla achter zijn naam heeft, is voor de thuiswedstrijd tegen Elche van zaterdagavond wel opgenomen in de wedstrijdselectie. Een blessure of plotselinge glansrol zou de verhuuroptie kunnen doorkruisen, maar als dat allemaal niet aan de orde is, is de kans groot dat zondag of maandag een huurdeal wordt afgerond.

