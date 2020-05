Marc Overmars: ’In Spurs-thuis zat ook schoonheid’

Technisch directeur Ajax, Marc Overmars. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - In de skyboxen van de Johan Cruijff ArenA namen de Amsterdamse zangers in de rust van Ajax-Tottenham Hotspur al een voorschot op de finale van de Champions League. Wat kon er na de zege in Londen (0-1) en bij een 2-0 voorsprong door doelpunten van Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech nog fout gaan? De fans regelden vanaf de tribune hun reis naar Madrid en zetten hun hotelopties om in definitieve boekingen. Maar Lucas Moura zorgde met drie treffers, waarvan de laatste in de slotseconden van de extra tijd, voor een zwarte bladzijde in de Ajax-geschiedenis (2-3).