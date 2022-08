Van Bommel met Antwerp naar laat gelijkspel bij Istanbul Başakşehir

Dinis Almeida scoorde in de 88e minuut met een rake kopbal voor Antwerp. Mounir Chouia opende in de 51e minuut de score voor Istanbul Başakşehir. Hij passeerde met een mooie actie Almeida en liet doelman Jean Butez kansloos (1-0).

Chouia miste in de 67e minuut ook nog een grote kans op 2-0. Jurgen Ekkelenkamp had een basisplaats van trainer Mark van Bommel gekregen, Vincent Janssen was geschorst voor het duel in de grootste stad van Turkije. De return is komende donderdag in het Bosuilstadion in Antwerpen.

Van Bommel is met zijn nieuwe ploeg Antwerp aardig begonnen aan het seizoen. Antwerp is na vier speelronden de enige club in de hoogste Belgische voetbalklasse zonder puntenverlies.