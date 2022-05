PSV langer door met Jordan Teze

Een speerpunt van het technische beleid deze zomer is om sterkhouders als Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré binnenboord te houden. „Wij hebben de intentie om de groep bij elkaar te houden. We willen een sterke selectie samenstellen en als je dat met die twee kunt doen, dan denk ik dat je een heel sterke selectie hebt”, aldus De Jong, die daarbij geholpen wordt door de financieel geslaagde vorige transferzomer met de verkopen van Donyell Malen, Denzel Dumfries en Pablo Rosario, die in het huidige boekjaar valt.

Daardoor is De Jong optimistisch gestemd dat het gaat lukken om de sterkhouders nog een jaar in het Philips Stadion te laten spelen. „Er is een reële kans dat dat gaat lukken. We hebben nu geen grote bedragen nodig, geen verkoop nodig om de cijfers te redden. We zijn alles in het werk te stellen om dat te realiseren. Dat zet je vroeg in. We zijn elke keer in gesprek met die jongens. Zij moeten ook voelen dat je ze graag wil houden en dat voelen ze. Uiteindelijk gaan we zien wat er gaat gebeuren, maar wij willen met hen door. Er zijn allerlei constructies te verzinnen om spelers langer te behouden, maar het belangrijkste is een goed sportief verhaal. Ruud van Nistelrooy heeft met hen daarover gesproken. En in het geval van Cody speelt het WK later dit jaar ook een rol.”

Technisch directeur John de Jong van PSV. Ⓒ ANP/HH

De Jong heeft bevestigd inmiddels ook een voorstel tot contractverlenging te hebben gedaan aan Erick Gutierrez, die dit seizoen op het middenveld een sterk koppel vormde met Sangaré. Het contract van de Mexicaan loopt nog maar tot medio 2023, dus voor hem geldt dat hij moet bijtekenen of verkocht moet worden deze zomer.

Zolang het huidige elftal grotendeels behouden blijft, zijn er twee posities die op korte termijn moeten worden ingevuld. Dat betreft de keeperspositie en de spitspositie. Doelman Yvon Mvogo keert terug naar RB Leipzig, terwijl het contract van Eran Zahavi is afgelopen. Voor de positie onder de lat is Jasper Cillessen in beeld. De Jong wilde niet ingaan op de naam van de Oranje-doelman als kandidaat voor de positie op doel, maar gaf wel aan, dat Joël Drommel wat hem betreft nog zeker niet is afgeschreven, nadat hij dit seizoen zijn status van eerste doelman kwijtraakte. Voor de spitspositie is Luuk de Jong een belangrijke kandidaat, bevestigde de technisch directeur van PSV. „Ik sta voortdurend met hem in contact."

Erick Gutierrez

„We hebben zeker nog een keeper nodig", aldus De Jong. „Ik denk dat Drommel zich wil revancheren om eerste keeper te worden. Het is natuurlijk een talentvolle keeper, die een lastig eerste seizoen heeft gehad bij PSV. In het verleden zijn er zoveel spelers, ook keepers, geweest die een lastig eerste seizoen hebben gehad bij een topclub. Dat kan daarna veranderen. Hij kent de situatie, hij kent de club en hij weet wat voor druk erbij komt kijken. Hij krijgt vanaf dag één nieuwe kans om zich te laten zien."

Luuk de Jong

Voor de spitspositie is Luuk de Jong de gedroomde kandidaat, bevestigde de technisch directeur van PSV. „We staan voortdurend in contact. Als Luuk zegt ’ik wil terug naar Eindhoven’, dan staan we hier met open armen”, aldus De Jong.

De technisch directeur van PSV heeft op dit moment geen aanwijzingen dat de vertrokken trainer Roger Schmidt meerdere spelers gaat meenemen naar zijn nieuwe club Benfica. Op basis van berichten in de Portugese media zou je denken dat Schmidt een busje vol PSV’ers wil meenemen. „Als hij een heel grote zak geld in dat busje wil stoppen, maakt hij misschien kans”, knipoogde De Jong.

De technisch directeur zet erop in om het elftal snel op orde te hebben. „Op 2/3 augustus staat de Champions League-voorronde voor de deur. Je wil voor die periode een heel sterke selectie hebben en het liefst met die jongens erbij. Het is voor ons belangrijk om de Champions League te halen.”