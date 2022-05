ADO steelt pole position voor volgende ronde play-offs bij NAC

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De clash tussen NAC en ADO was er een tussen clubs die vinden dat ze in de Eredivisie thuishoren en gezien hun historie ook wel enigszins recht van spreken hebben als het gaat om promotie naar het hoogste niveau. De realiteit was echter dat beide ploegen elkaar al in de eerste ronde van de play-offs tegenkwamen.

NAC had in het reguliere seizoen slechts een achtste eindklassering weten te noteren en eindigde net boven De Graafschap als achtste. ADO deed het, zeker gezien de zes punten afrek die de club uitgedeeld had gekregen, een stuk beter. Desalniettemin waren rechtstreekse promovendi Emmen en Volendam slechts een stip op de horizon voor de club, waar het vooral bestuurlijk maar niet rustig wil worden.

Steijn

Het was ADO dat de score in het promotie-tweeluik opende. Na een dik half uur voetballen was het uitgerekend Sem Steijn die de 0-1 op het bord zette en het niet kon laten een klein statement te maken naar de NAC-aanhang, daarmee ongetwijfeld verwijzend naar het ontslag van zijn vader Maurice bij de club uit Breda.

In de tweede helft ging het spel redelijk op en neer, waarbij ADO het gezien de 0-1 voorsprong enigszins rustig aan deed. Dat kon ook, want ondanks dat NAC wel aandrong kon het voor eigen publiek lang geen échte vuist maken. Dat veranderde ruim een kwartier voor tijd, toen Maria de gelijkmaker binnenwerkte.

In de slotfase werd vervolgens duidelijk dat beide ploegen liever de 1-1 vasthielden dan met het nemen van te veel risico voor een late goal zelf nog tegen de lamp te lopen. Een puntendeling leek dan ook niet meer af te wenden, maar Komljenovic besloot anders. Na goed doorgaan van Darryl Janmaat kon hij haast vrij binnen prikken.

Beide ploegen vervolgen het tweeluik op zaterdag 14 mei om 16.30 in Den Haag.