FIFA vindt onderzoek naar voorzitter Gianni Infantino ’onzin’

„Het lijkt me verstandiger dat justitie zich bezig houdt met zaken die er echt toe doen”, aldus Bell. De strafrechtelijke procedure is gestart vanwege een geheime ontmoetingen tussen Infantino en voormalig hoofdaanklager Michael Lauber, maakte het OM eerder bekend. De ontmoetingen zijn in principe niet verboden, maar als ze plaatsvinden moet dat gebeuren bij justitie. De twee zouden elkaar in een hotel hebben ontmoet.

Bell suggereerde zelfs dat er sprake is van een complot tegen de huidige voorzitter. „Er zijn gekkere dingen gebeurd. Iedereen heeft nu eenmaal vrienden en vijanden.”

Of de ethische commissie van de FIFA wel naar de zaak kijkt is echter onduidelijk. Eerder liet de FIFA weten dat deze instantie geheel onafhankelijk functioneert en geen mededelingen over eventueel lopende onderzoeken doet.