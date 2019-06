’In zaak-Neymar had ik een pronkstuk verwacht’

De blessure van de Braziliaanse ster bleek aanleiding voor een gesprek over Neymar, maar al snel ging het over Trindade, die claimt verkracht te zijn door de aanvaller van PSG. „In de zaak-Neymar, kan ik me er niet van weerhouden aan die vrouw te denken. Ik had een pronkstuk verwacht. Maar het is tweede klasse, ik was erg teleurgesteld”, aldus Riojo op RMC. Rothen steunt hem dan ook nog eens: „Hij kan krijgen wat hij wil, maar hij kiest voor een tweedeklasser.”

Najila Trindade Ⓒ SBT

De presentator van de voetbalradioshow probeert in te grijpen, maar dat heeft maar bar weinig effect. Want Riojo gaat gewoon verder met zijn relaas: „Als je Neymar heet, heb je toch een bepaalde standaard? Normaal is dat toch Champions League. Je laat ze per vliegtuig komen, ontmoet haar en vervolgens bevind je je ook nog eens in de ellende.”

Rothen sluit af: „Dat is een Lorient (Franse tweedeklasser, red.).

Door de ontstane commotie hebben de twee hun excuses aangeboden, maar daar wil de leiding van RMC vooralsnog niets van weten. De twee zijn voor onbepaalde tijd geschorst.