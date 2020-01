’Mathieu van der Poel is de meest unieke renner ooit’

Mathieu Van der Poel stijgt dit seizoen huizenhoog boven de rest uit. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Als er één bondscoach is in Nederland die zich geen zorgen hoeft te maken om de prestaties is dat Gerben de Knegt wel. De hegemonie van Mathieu van der Poel in het veldrijden duurt maar voort en bij de dames worden eveneens de zeges aaneengeregen. Achteroverleunen? Nee hoor. Komend weekend heeft hij zijn aandacht bij het NK in Rucphen, maar met het WK in aantocht komt er wél meer druk op te staan voor De Knegt. Zeker bij de vrouwen.