Wout Weghorst ziet vooralsnog geen reden tot vertrek bij Wolfsburg

De spits gaat ervan uit dat hij over twee weken aan zijn derde seizoen bij VfL Wolfsburg begint. „Als er een aanbieding komt die iedereen blij maakt, dan is er in de toekomst wellicht wat mogelijk”, zei Weghorst tegen Duitse journalisten. „Maar het is niet zo dat ik na twee jaar zeker weg moet.”

De 28-jarige spits heeft een duidelijke carrièreopbouw. Na twee jaar bij FC Emmen ging hij in 2014 naar Heracles Almelo. Weer twee jaar later volgde de stap naar AZ, in 2018 verhuisde Weghorst als Oranje-international naar de Bundesliga. In de Duitse competitie was hij twee jaar op rij de topscorer van Wolfsburg, met zeventien en zestien goals.

Weghorst, inmiddels vader van twee dochters, werd deze zomer in verband gebracht met een overstap naar de Premier League. Arsenal en Newcastle United hebben naar verluidt interesse. „Er gebeurt zoveel in het voetbal. Vooralsnog is er niets concreets”, aldus Weghorst, die door interim-bondscoach Dwight Lodeweges niet is opgeroepen voor de wedstrijden van Oranje in de Nations League tegen Polen en Italië.