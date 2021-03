Bekerfinale Ajax-Vitesse definitief zonder publiek

De KNVB benadrukt in een verklaring dat er veel geprobeerd is om er toch fans aanwezig te laten zijn. „Op de persconferentie van het kabinet op 23 maart zei minister De Jonge (VWS) dat hij de optie om de bekerfinale met publiek te laten spelen nog open wilde houden. Inmiddels is echter duidelijk dat alle mogelijke scenario’s zijn afgevallen.”

Daarbij hoort ook het verzetten van de finale. „De datum van de finale naar achteren schuiven zodat op een later moment er wel publiek bij mag zijn, valt niet meer in te passen in het drukke speelschema.”

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB: „Vorig jaar kon de finale van de KNVB Beker niet worden gespeeld, dit jaar moeten we dat zonder publiek doen. Dat is stevig balen want niets is zo sfeervol als twee cupfighters die voluit voor deze grote prijs gaan, aangemoedigd door hun aanhang. Helaas moeten we daar nog een jaar op wachten. Wel zien we mogelijkheden dat het publiek binnenkort weer in de stadions kan, maar voor de bekerfinale komt dit helaas te laat.”