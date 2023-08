FC Emmen probeert duister verleden nieuwe aanwinst te wissen: ’Had niet mogen gebeuren’

De poging van de communicatiemedewerker om de veroordeling van Ubbink van zijn Wikipedia-pagina te verwijderen, werd ontdekt door een journalist en op X (voorheen Twitter) geplaatst. Het leverde een stroom van verontwaardigde reacties op.

Op het sociale medium vroegen mensen zich af waarom FC Emmen een veroordeelde zedendelinquent had aangetrokken en waarom de club dat duistere verleden in de doofpot probeerde te stoppen.

Privacygevoelig

FC Emmen-directeur Rinse Bleeker wilde in een reactie op het voorval geen uitspraken doen over de speler. „Dat is privacygevoelige informatie. Ik sluit niet uit dat we later nog wel met een statement komen. Een reactie vergt hier wat meer tijd.” Of de club bij het aantrekken van de speler, die zijn straf heeft uitgevoerd, op de hoogte was van diens verleden, wilde de directeur ook niet reageren.

Over de poging van de communicatiemedewerker om de Wikipedia-pagina van Ubbink aan te passen, wilde Bleeker wel iets zeggen. „Dat was een ondoordachte actie. Daar heb ik hem direct op aangesproken en dat is nu uitgesproken. Hij heeft zonder kwalijke bijbedoelingen gehandeld. Het is niet goed geweest, het had niet mogen gebeuren, maar daar staat nu een punt achter.”

Bron: Dagblad van het Noorden