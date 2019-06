Oranje onder vergrootglas: ’Soms wel echt heel hard’

„Het is goed dat er meer aandacht is en dat er kritisch naar ons wordt gekeken, maar het is af en toe wel echt heel hard”, aldus Danielle van de Donk. „Als er wordt er gezegd dat er iemand uit moet, denk ik wel eens: hoe goed ken jij die speler eigenlijk?”

Sherida Spitse was een van de Leeuwinnen die na de eerste twee wedstrijden stevige kritiek kreeg. De middenvelder krijgt echter het vertrouwen van Sarina Wiegman en zal ook tegen Canada starten. „Dat is fijn”, stelt Spitse op de persconferentie.

„Als ik heel eerlijk ben, heb ik wel een beetje schijt aan alle kritiek”, trok ze fel van leer. „Het maakt mij niet zoveel uit wat anderen vinden. Wij zijn zelf heel kritisch en natuurlijk zijn er details die beter kunnen, maar we mogen ook blij zijn. We hebben na twee duels zes punten en zijn al door.”

Het is een gek contrast, meent Van de Donk. Met enerzijds de Oranje-gekte in het stadion die soms aanvoelt ’als een sprookje’ en anderzijds de niets ontziende analisten, die bij wijze van spreken de rol van boze heks op zich nemen. „Ik denk dat we daar misschien nog aan moeten wennen.”