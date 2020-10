Diego Ulissi slaat weer toe in Giro

In de rit van Cervia naar Monselice moest op zo’n vijftien kilometer van de finish driekwart van het peloton passen tijdens een venijnige klim. Met een man of 30 stoven de overgebleven kanshebbers, met daarbij alle kanonnen van het klassement, op de finish af. In de sprint bleek de Italiaan Ulissi de sterkste.

Wilco Kelderman behield de tweede plek in het klassement. De achterstand van de kopman van Team Sunweb op de roze trui van João Almeida is 40 seconden. De Portugees pakte zes bonificatieseconden op Kelderman met een tweede plek. De Oostenrijker Patrick Konrad eindigde als derde in de rit.

De etappe ging van Cervia naar Monselice, over 192 kilometer, met twee beklimmingen in de laatste fase. Ulissi won eerder in de Giro ook al de tweede etappe. Zaterdag volgt een tijdrit, die ruim 34 kilometer lang is.

Ⓒ ANP/HH

Nog meer testen

Koersdirecteur Mauro Vegni maakte bij de start duidelijk in Cervia duidelijk dat de renners in de komende week nog vaker worden getest. „De testcapaciteit wordt opgevoerd. De ploegen bij wie een besmetting werd vastgesteld, zijn de voorbije dagen grondig getest. We voeren ook vandaag nog testen uit, net als op de rustdag. En als het nodig is, doen we dat voor Milaan nog één of twee keer”, zei Vegni tegen Sporza.

Op de eerste rustdag kwamen acht besmettingen met het coronavirus naar boven, onder anderen bij de renners Steven Kruijswijk en Michael Matthews. De ploegen Jumbo-Visma en Michelton-Scott trokken zich daarop terug uit de ronde. EF Pro Cycling heeft verzocht de Giro voortijdig te beëindigen, op de tweede rustdag komende maandag. Vegni prakkiseert daar niet over.