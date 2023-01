Australian Open: Andy Murray in historisch lange nachtpartij naar derde ronde

Alleen Rafael Nadal en Novak Djokovic werkten ooit een langere wedstrijd af op de Australian Open, die finale duurde 5 uur en 53 minuten. Murray had zich twee dagen terug ook al in een lange, zware vijfsetter ontdaan van Matteo Berrettini. Voor Murray liep de wedstrijd tegen Kokkinakis zelfs uit tot zijn langste in zijn tennisloopbaan. Die kant leek het in eerste instantie niet op te gaan.

Kokkinakis leek lang een relatief eenvoudige zege te gaan boeken. want de thuisspeler stond 2-0 in sets voor en in de derde set met 5-2. Hij serveerde dan ook voor de wedstrijd. Toch wist de Schotse terriër zich wederom terug te knokken en de derde en vierde set uit het vuur te slepen. Weer dus een vijfsetter voor Murray.

Bron: discovery+

Buitenkansjes

In set 5 waren er vier breekpunten bij 3-3 voor Murray, maar Kokkinakis - gesteund door het thuispubliek - wist toch nog zijn service te behouden. Ook bij 5-5 waren er meerdere breekpunten voor Murray, en nu pakte hij deze buitenkans wel: 6-5. Hij mocht gaan serveren voor de winst en dat liet hij zich - met een geweldige backhand - niet meer ontglippen: 7-5 en dus game, set and match Murray.

De Spanjaard Roberto Bautista Agut - in de derde ronde nu zijn opponent - schakelde Murray vier jaar geleden uit op de Australian Open. Daarna leek de carrière van de Schot voorbij na een langdurige heupblessure. Maar na een operatie en langdurige revalidatie staat Murray nu toch weer in de derde ronde van de eerste grandslam van het jaar.

Kokkinakis in zak en as

Murray, drievoudig winnaar van een grandslam, is momenteel de nummer 66 van de wereldranglijst. Murray vroeg zich tijdens de wedstrijd luidkeels af waarom hij na drie uur ’s nachts nog op de baan stond. Een uurtje later mocht hij juichen. De temperatuur was inmiddels gezakt naar 15 graden. Op de vraag hoe hij het kunstje geflikt had moest hij even naar worden zoeken: „Ik heb een groot hart!”

Kokkinakis zat als vanzelfsprekend stuk na zijn verloren partij, zeker gezien zijn kansen in de wedstrijd, zo liet hij blijken op sociale media.