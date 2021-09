Mark van Bommel en Wolfsburg voor het eerst dit seizoen onderuit in Bundesliga

Wolfsburg kende een goede start, want binnen het halfuur kwam de ploeg op voorsprong via Ridle Baku. Lang kon Van Bommel en co echter niet genieten van de voorsprong, want nog voor rust kwam Hoffenheim via Andrej Kramaric langszij.

Na rust ging het mis voor Wolfsburg. Eerst scoorde Christoph Baumgartner en tien minuten voor tijd gooide Pavel Kaderábek de wedstrijd in het slot. Wout Weghorst speelde de hele wedstrijd voor Wolfsburg, dat nu derde staat met een achterstand van 3 punten op Bayern München. De kampioen won vrijdag al van Greuther Fürth (1-3).

Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen versloeg FSV Mainz 05 (1-0) en klom naar de tweede positie van de ranglijst, op basis van een beter doelsaldo dan VfL Wolfsburg. Florian Wirtz maakte het enige doelpunt. Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius hadden een basisplaats bij Mainz.

Leipzig

RB Leipzig boekte een ruime zege op Hertha BSC 6-0. Christopher Nkunku (2) ,Yussuf Poulsen, Nordi Mukiele en Emil Forsberg scoorden voor de thuisploeg. Brian Brobbey mocht invallen bij Leipzig en bereidde de 6-0 van Amadou Haidara voor. Deyovaisio Zeefuik en Jurgen Ekkelenkamp hadden een basisplaats bij Hertha.

Eintracht Frankfurt

Sam Lammers speelde met Eintracht Frankfurt gelijk tegen FC Köln (1-1). De spits werd na ruim een uur gewisseld. Kevin Behrens bezorgde 1. FC Union Berlin in de slotfase een zege op Arminia Bielefeld (1-0). De club uit de hoofdstad is een van de tegenstanders van Feyenoord in de Conference League.