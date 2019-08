Scheidsrechtersbaas: ’Wie bedenkt dit?’

„Sommige spelregelwijzigingen lijken te worden bedacht nadat er flink geborreld is. Wie bedenkt dit? De kans is heel aardig, dat hier op grote schaal misbruik van wordt gemaakt en dat de spelregelgoeroes straks denken ’laten we dat toch maar anders doen.’”

Dat dit niet ondenkbeeldig is, bleek onlangs bij een slimmigheidje, waarmee een doelman omzeilde dat hij een uittrap moest nemen. ,,Er was een truc in een oefenwedstrijd gebruikt, waarbij de keeper de bal opwipte en de verdediger de bal terugkopte in zijn handen”, aldus Van Egmond.

,,Dat werd voorgelegd aan de spelregelcommissie en die zei tot onze grote verrassing, dat dat mocht. Wij voorspelden, dat dat zou worden teruggedraaid. Inmiddels wordt het heroverwogen en dit zal waarschijnlijk niet toegestaan zijn. De FIFA beraadt zich nu op de juiste reactie op deze truc.”