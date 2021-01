Twitter raakt opgewonden van FC den Bosch-spits Jizz Hornkamp

Een tijdje later bleek de 22-jarige aanvaller opeens een ware internethit. Niet door zijn vier treffers, maar zijn bijzondere naam trok de aandacht van – naar alle waarschijnlijkheid – puberende voetbalfans die een woordje Engels spreken.

Jizz betekent in de Amerikaanse straattaal sperma. Dit leidde al gauw tot een stortvloed aan taalgrapjes en onderbroekenlol: Jizz ruins the clean sheet, is er daar een van. En dan is zijn achternaam ook nog eens Hornkamp wat Engelstaligen wellicht doet denken aan horny (opgewonden, geil) Kortom: Jizz Hornkamp werd trending topic op Twitter.