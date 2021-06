Deze Ajax-spelers met ernstige hartproblemen gingen Christian Eriksen voor

Christian Eriksen met ploeggenoot Toby Alderweireld in 2013. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Deense international Christian Eriksen (29) is niet de eerste (oud-)Ajacied die plotseling op het voetbalveld in elkaar zakt. De tragische taferelen in het Parken Stadion in Kopenhagen, waar de gewezen Amsterdamse publiekslieveling voor zijn leven vocht en moest worden gereanimeerd, doen denken aan de tragedie rond Abdelhak Nouri. Maar ook Nico Rijnders, Nwankwo Kanu, Evander Sno en Daley Blind werden getroffen door zware hartproblemen.