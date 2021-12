Premium Het beste van De Telegraaf

Ajacied treft oude clubs AZ en Feyenoord Steven Berghuis: ’De staf van Ajax heeft out-of-the-box gedacht’

Door Mike Verweij

AMSTERDAM - Steven Berghuis absorbeert de voetballessen van Erik ten Hag gretig. Een van de Twentse tegeltjeswijsheden is van wedstrijd tot wedstrijd te kijken. En daarom was het voor Berghuis na Ajax-Sporting Portugal (4-2) pas tijd zijn mening te geven over de Week van het Weerzien, waarin hij zijn oude clubs AZ en Feyenoord treft. Althans, zijn mening over de aftrap van die week, zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. „Ik vind het wel bijzonder om tegen ze te spelen, maar het eerste duel is met AZ, dus daar gaat nu de focus op.”