Ajax-fans massaal aanwezig in Dortmund

Door Sharon Story

Vuurwerk op de F-Side tijdens in de Johan Cruijff ArenA Ⓒ ANP

Dortmund - Ajax staat woensdagavond in het Dortmundse Signal Iduna Park tegenover Borussia Dortmund in de Champions League. Na de imponerende 4-0 zege van de Amsterdammers vier weken geleden in de Johan Cruijff Arena, is de Duitse club uit op revanche. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. Wanneer Ajax opnieuw met winst naar huis gaat, plaats de club zich voor de achtste finales van de Champions League.