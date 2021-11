Duizenden Ajax-fans gaan uit hun dak na zwaarbevochten zege in Dortmund

Bekijk hier onze sfeerreportage vanuit Dortmund. Tekst loopt door onder de video.

„Eigenlijk had ik niet anders verwacht, de tweede helft tegen tien man, maar het blijft ongelofelijk!”, klinkt het uit de mond van een van de vele uitzinnige Ajax-supporters.

Tijdens het spannende duel is het druk in de binnenstad van Dortmund. Niet alle aanhang van Ajax heeft immers een kaartje voor de wedstrijd in het stadion kunnen bemachtigen. De kroegen in de Duitse binnenstad zijn tijdens de wedstrijd dan ook flink gevuld met Ajax-supporters. „Negentig minuten lang, voor onze club uit Amsterdam!”, wordt er met volle borst gezongen.

Toch is de stemming onder de supporters tot de gelijkmakende 1-1wat bedrukt, maar vanaf de goal van Tadic gaan de Ajax-fans compleet uit hun dak.

„Ja, we zijn terug!”, roept supporter Jeffrey. „Het kon ook niet anders na zo’n eerste helft”, concludeert de Castricummer terwijl hij zijn armen om zijn twee vrienden vouwt.

Al snel volgen de tweede en beslissende derde goal. De menigte wipt op van hun stoelen. Er wordt gejoeld en geschreeuwd, alle remmen gaan los en de tap draait overuren. „We zijn er bij, bij de laatste zestien!”

Het feest was eerder die dag al begonnen op het Hansaplatz, waar Rood-wit geklede fans zich om één van de vele eet- en drinktentjes verzamelden. Hazes klinkt uit de speakers en er wordt saamhorig en luidkeels meegezongen. Boven de mensenmenigte wappert een grote rood-witte Ajax-vlag in de wind en door afgestoken vuurwerk kleurt de lucht rood. De supporters zijn er meer dan klaar voor.

De harde kern van de supporters, de F-side, riep fans op om om 17.00 uur op het Hansaplatz in het centrum van Dortmund te verzamelen voor een zogenoemde Entrada. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Hoewel er veel agenten op en rondom het Hansaplatz paraat staan, blijft de sfeer gemoedelijk. Zélfs wanneer de harde supporterskern van Ajax rond 17.00 uur met veel bombarie en tromgeroffel het plein oploopt, houdt de politie zich afzijdig. Wel doet men via de dj een oproep om het afsteken van vuurwerk te staken, maar dat verzoek wordt niet gehonoreerd. Later kondigt de politie aan alles te hebben gefilmd en fans met vuurwerk later te willen bestraffen.

Of dat voor een aantal fans inderdaad nog tot een spreekwoordelijke kater zal leiden, moet nog blijken. Woensdagavond na de wedstrijd stond hun hoofd slechts bij één ding: „De meeste supporters zijn hier gewoon om er een leuk feestje van te maken”, stelt Roel. En een feestje, dat kregen ze, dankzij de 3-1 zege van ’hun cluppie’.